Samsun, Kastamonu, Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla valilik binası önüne kadar yürüdü.

Vatandaşlara yürüyüş boyunca Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü ve diğer ilgililerde eşlik etti.

Vali Şakalar, valilik önünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ülkenin birliğine göz dikenlere gerekli mesajın verildiği önemli bir tarihi dönemeç olduğunu söyledi.

Türk milletinin vatan hainleri karşısındaki dik duruşunun tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Vali Şakalar, "Bu destansı zaferin ikinci yılında şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. İnşallah ülkemiz bir daha 15 Temmuz ve benzeri durumlarla karşılaşmaz." diye konuştu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Türk milletinin gurur gecesini yaşadıklarını belirterek, bu millet var olduğu sürece ülkenin birlik ve beraberliğinin devam edeceğini kaydetti.

Program şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Amasya

Amasya'da İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Bir ölür bin diriliriz" şeklinde slogan attı ve FETÖ'ye tepki gösterdi.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 günü vatandaşların, FETÖ/PDY ihanet güruhunun Türk devleti ve milletine pervasızca saldırısına şahit olduğunu bildirdi.

15 Temmuz'un tarihin gördüğü en büyük ihanet olduğunu anlatan Varol, şunları söyledi:

"Bu kalkışmayı yapan hainler, mesleklerine başlarken şerefleri ve namusları üzerine yemin ederek korumakla yükümlü oldukları milletin üzerine, yine millete ait olan silahlarla saldırdılar. Korumakla yükümlü oldukları Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar, omuz omuza görev yaptıkları arkadaşlarını gözlerini kırpmadan öldürdüler. Vatana ve millete yapılabilecek en büyük ihaneti gerçekleştirdiler. Türk milleti de tarihin en büyük ihanetine, tarihin en büyük kahramanlık hikayeleriyle karşılık verdi. Bu aziz milletin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum."

Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Kışla Parkı önünden başlayan "Milli Birlik Yürüyüşü" Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, yürüyüş boyunca FETÖ aleyhine sloganlar attı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, 2 yıl önce tarihimizde hiç unutulmayacak şekilde hain bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu saldırının ülkenin birliği ve bütünlüğüne yönelik olduğunu kaydeden Karadeniz, "O gece yapılan bu saldırıya karşı milletimizin cesareti takdire şayandı." dedi.

Tüm terör örgütlerinin amacının aynı olduğunu dile getiren Karadeniz, "Bizim için PKK neyse, DAEŞ neyse FETÖ de odur. Bunların varoluş nedeninin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin de kuruluş nedeni ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğünü kağıt üzerinde görünür kılmaktır. Bu örgütlerin hepsinin özünde hainlik yatmaktadır. Bizim için PKK'lı DAEŞ'li ile arkadaşlık, dostluk kurmak ne ise FETÖ ile ilişki sürdürmek de odur." diye konuştu.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Erdoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Valilik önünde bir araya gelen Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri, mesleki ve sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri, vatandaşlar ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Necmeddin Kılıç, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yılında Türk milletinin meydanlarda olduğuna dikkati çekerek, "Bu necip milletin gücünü tüm dünya bir kez daha gördü." dedi.

Darbe girişimi akşamı valilik makamının önüne gelen çocuk ve gençlerin "Sayın valim, korkmayın biz arkanızdayız" dediğini dile getiren Kılıç, "Kısa bir süre sonra 20 bin kadın, çocuk, genç, yaşlı valiliğin önüne gelip, 'Dik dur vali, millet seninle' diye slogan atmaya başladı. O sesi tüm Çorum duydu, tüm Türkiye duydu, tüm dünya duydu. Dostlarımız o sesi duyunca gururlandı, hainler ise zelil oldu. 15 Temmuz'da biz, Anadolu'da, vatan toprağının üzerindeki aslanları gördük. Bu necip millet, Malazgirt, Sakarya, Dumlupınar ve Çanakkale ruhunu hala yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zeki Gül de Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da büyük bir destan yazdığını vurgulayarak, "Bu destansı zaferimizin yıldönümünde 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve Türkiye'nin bekası için dua edildi. Vali Kılıç ve katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda halka hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekranlardan canlı olarak takip etti.

Program şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Çankırı

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kucaklama Taşı'nda bir araya gelen Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na yürüdü.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü, eşi benzeri görülmemiş hain bir saldırıya maruz kaldığını söyledi.

İki yıl önce bu saatlerde vatan hainlerinin harekete geçtiğini belirten Aktaş, "Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak milletimizin tek yürek olup Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokakları ve meydanları doldurmuş, canlarını hiçe sayarak, FETÖ terör örgütü mensuplarının darbe girişimini, başarısızlığa uğratmıştır. Hamd olsun ki hainlerin darbe girişimi, milletimizin demokrasi zaferine dönüşmüştür." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yaklaşık 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un 15 Temmuz zaferinin müjdesini verdiğini ifade etti.

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin kısa sürede millet tarafından püskürtüldüğünü aktaran Akbaşoğlu, "Bütün uluslararası siyonist ve emperyalist planları tarihin çöp sepetine atılmış ve Türkiye Cumhuriyeti devleti milletiyle bütünleşmek suretiyle yeni bir başlangıcın, yeni bir dirilişin ve yeni bir yükseliş ve şahlanışın ilanını Türkiye'den tüm dünyaya duyurmuştur." diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da 15 Temmuz'un üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatarak, "O gece kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, sivil toplumuyla, medyasıyla 7'den 70'e her kesimden vatandaşımız özgürlüğüne, bağımsızlığına, bayrağına Kur'an'ına ve ezanına sahip çıktı. Onurunu, iradesini, aklını 1 dolara satan FETÖ'ye, üniforma zırhına bürümüş teröristlerine ve onların arkasındaki karanlık odaklara gereken dersi vererek 'bu vatan geçilmez' dedi." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Vali Aktaş ve etkinliğe katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda halka hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak takip etti. Ayrıca yaklaşık 500 kişi ellerinde meşalelerle Türk bayrağı yaptı.

Samsun

Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Darbe girişimini anlatan görüntüler izlendi.

Etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak takip etti.