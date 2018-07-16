Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda kalan öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla odalarının ışıklarının bazılarını açık bırakarak "R.T.E" yazdı.

Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan ve 3 bloktan oluşan yurtta kalan öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine oda ışıklarıyla katkıda bulundu.

Oda ışıklarının bir bölümünü açık bırakan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harfleri olan "R.T.E" yazsını oluşturdu.

Yaklaşık bir saat boyunca süren etkinlikte öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini andı.