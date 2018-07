Şırnak, Batman, Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Şırnak Valiliği öncülüğünde merkez Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı okundu, ilahiler seslendirildi.

Programa katılan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Alanda kurulan ekranlardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen verildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da milletin aydınlık geleceğini yok etmek isteyen FETÖ'nün, milletin silahlarını millete doğrultmak suretiyle kanlı darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşların meydanları doldurup ülkesine sahip çıktığını anımsatan Aktaş, "Kahraman milletimiz; ülkemizi bölmek, parçalamak ve ülkemizde kardeş kanı akıtmak isteyenlere karşı kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla gerekli dersi bir kez daha vermiştir" dedi.

Tüm dünyanın 15 Temmuz'da milletin gücünü gördüğünü kaydeden Aktaş, şunları söyledi:

"Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır. Şundan da eminiz ki milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesini ve o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen 249 şehidimiz ile cesaret timsali 2 bin 193 gazimizi asla unutmayacak, 15 Temmuz'da yazılan destanı ve bu destanın kahramanlarını nesilden nesile aktaracaktır."

Daha sonra kentteki tüm camilerden selalar okundu.

Batman

Batman'da ise vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğin düzenlendiği Adalet Caddesi'nde toplandı.

Türkçe ve Kürtçe, "Ölürüm Türkiye" şarkısı seslendirilen anma programında tekbir getirildi, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Kahrolsun FETÖ" sloganları atıldı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, burada yaptığı konuşmada, derbe girişiminin birlik ve beraberlik içinde bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz gecesinde milletin elindeki al bayraklarla meydanlara akın edip vatan, bayrak nöbeti beklediğini anımsadan Vali Deniz, bu birlikteliğin Türkiye düşmanlarını ürküttüğünü belirtti.

FETÖ'nün arkasındaki güçlerin amacının geçmişin intikamını almak olduğunu ifade eden Deniz, milleti dize getirebileceklerini zannetkilerini fakat vatan, bayrak ve ezan için ölmeyi göze alan bir milletin dize getirilemeyeceğini aktardı.

Programda, ilahiler seslendirildi.

Siirt

Siirt'teki etkinlik ise "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Güreş Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı ve dev Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçti.

FETÖ aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok'un şehitler için okuduğu duanın ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izletildi.

Vali Ali Fuat Atik, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin önünü kesmek için asırlarca kumpaslar tertipleyen ve tuzaklar kuranların 15 Temmuz'da da iş başında olduğunu söyledi.

Hainlerin milli birlik ve beraberliklerini yıkmak ve bekalarına son vermek için kuyruğa girdiklerini belirten Atik, "15 Temmuz'da ülkemizin bölünmesi kurgulandı, et ve tırnaktan ziyade, can ve canan olmuş, birbirine kaynaşmış olan aziz milletimiz birbirinden koparılmaya çalışıldı. Şeytana ruhunu satan, Müslüman görünümlü haçlı yardakçısı, hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan, yetiştirdiği cinayet örgütüne, Türkiye'yi vurun emri verdi. Kuzu postuna bürünmüş kudurmuş şeytan ruhlu canavarlarını milletimizin üzerine saldı.

Ancak 1 dolarlık hainlerin ve katil sürülerinin unuttuğu bir şey vardı. Bu topraklar tarihte esir olmamış, bu millet tarihte asla teslim olmamıştı." dedi.

"Kefenleri giyerek oraya gittik"

Darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Siirtli Mahfuz Göl, o gece yaşadıklarını anlattı.

O gece gözlerinin önüne ülkesi ve memleketinden başka bir şey gelmediğini vurgulayan Göl, "Kefenleri giyerek oraya gittik ve Allah bize 5 kurşun nasip etti. Hiç pişman değilim, yarın böyle bir şey olsa inşallah Allah şehitlik nasip eder. Aynı şekilde oraya giderim. Vatanım, memleketim, ülkem için can vermeye, şehit olmaya her an, her dakika hazırım." dedi.

Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği etkinlikte, mehter takımı gösteri yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde tüm Türkiye'nin bir bütün olarak vatan hainlerine karşı destansı bir mücadele verdiğini belirtti.

Bu mücadelenin milletin destansı bir zaferiyle sonuçlandığını ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:

"15 Temmuz basit bir hadise değildir, öylece geçiştirilecek bir hadisede değildir. Ülkemizin ve hatta dünya tarihinde yer alacak önemli hadiselerden biridir. Dolayısıyla bugünü anarken, bugünü değişik vesilelerle kutlarken, 15 Temmuz gecesindeki ruhun, duygunun ve düşüncenin yaşatılması ve devamının sağlanması gerekir."

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da Elazığ halkanın vatan hainlerine hiçbir zaman kapı açmadığını ve onlara fırsat vermediğini ifade ederek,"15 Temmuz gecesi verdiğimiz mücadele tarihte haçlı seferlerine karşı verdiğimiz mücadeleden, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nda verdiğimiz mücadeleden farklı bir mücadele değil. Bu mücadeleyi hep birlikte verdik ve zaferle sonuçlandırdık." şeklinde konuştu.