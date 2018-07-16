Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.



Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.



Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle devam eden etkinlikte, Sakarya Valiliğini işgal girişimi sırasında darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan gaziler duygu ve düşüncelerini anlattı.



Sakaryasporlu futbolcular ve kulüp yöneticileri de sahneye gelerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı. Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izledi. Ayrıca kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu.

Çeşitli konserlerin yer aldığı etkinlikte konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu, 15 Temmuz'da bu milletin geliriyle alınan tank ve uçakların namlusunun halka döndüğünü görünce gözlerine inanamadıklarını belirterek "O zaman hemen kriz merkezini topladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce Ordu'daki halkımız meydanlara toplanmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla coşkulu bir kalabalık meydanlara toplandı. O zaman şunu gördük ki eğer söz konusu vatansa gerisi teferruattır." diye konuştu.

Balkanlıoğlu, halkın direnişinin her türlü pisliği, kalkışmayı ve milli irade gasbını yok ettiğini ifade ederek şunları söyledi:



"İnsanlarımız, tankların, topların, hatta uçakların önünde tekbir sesleriyle göğsünü gerdi. Her musibette birçok hayır da vardır ama biz bilemeyiz. Böyle bir musibet ortaya çıkmasaydı, bu insanlar hücrelerimize, iliklerimize kadar bu hainler işlemeye devam edeceklerdi. Maalesef bu milletin neredeyse 50 yılını çaldılar. Sakarya halkını bir kez daha kutluyorum. Göğsünü siper eden ender illerden bir tanesi burası. Sakarya büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Sakarya'da artık terörün, kalkışmanın hiçbir zaman başarılı olmayacağı bir kez daha ortaya çıktı."



Etkinliğe Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyeleri ve bir grup vatandaş işgal girişiminin yaşandığı Sakarya Valiliği önünde toplandı. Buraya getirilen tankın üzerine çıkan vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Dönemin Valisi Hüseyin Avni Coş da tankın üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Derneğin Genel Başkanı Ali İnci burada vatandaşlara hitap etti.

Karabük

Karabük Valiliği öncülüğünde Kent Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi.

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan darbe girişimini anlatan film gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şiirler okundu, şarkılar söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki programda yaptığı konuşma dev ekrandan yansıtıldı.

Akşam ve yatsı namazlarının da kılındığı meydanda konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını dile getirerek Türk halkının darbe gecesi yaptığı kahramanlıklardan bahsetti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de Türk halkının darbecilere karşı gösterdikleri kahramanlıkları anlatarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programda, belediyeler ve kuruluşlarca alandakilere ikramlarda bulunuldu.

Kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu.

Etkinliğe, Çeber, Ünal ve Güneş ile birlikte Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, vali yardımcıları, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve Fatih Halk Eğitim Merkezi mehteran takımı gösteri sundu.

Vali Ahmet Çınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk ordusunun ve milletinin kazandığı zaferin ardından gururlanılması gerektiğini söyledi.



Şehitlerin vatan için canlarını verdiğine işaret eden Çınar, şöyle konuştu:



"Anne babalar, sevdalılar, kardeşler de canlarından kıymetli olan insanları feda ettiler. Dolayısıyla gazilerimizi, şehit ailelerini ve onların yakınlarını her zaman baş tacı etmeliyiz. Onlar çok yüce insanlar. Şu ya da bu sebeple onlara yüzümüzü ekşitmemeliyiz. Türkiye binlerce diyebileceğimiz yıllık geçmişi olan dünyanın bütün zamanlarında var olmuş ve her dönem etkin olmuş, büyük medeniyetler kurmuş, çok sağlam devlet gelenekleri olan devlet. Türkiye'nin şanlı bir tarihi var. Biz o yüzden hedef ülkeyiz. Bütün İslam alemi büyük bir saldırı altında. Büyük misyonu yüklenmiş olan Türkiye en büyük hedeftir. Eskiden bu emperyalistler, bu insanlıktan anlamaz zalimler, savaşlar yoluyla zulümlerini yapıyorlardı. Son zamanlarda görüyoruz ki vekalet savaşı dediğimiz terör örgütleri vasıtasıyla onları üzerimize salarak bu emperyalist hedeflerini gerçekleştiriyorlar. Milyonlarca insanı öldürdüler ve öldürmeye de devam ediyorlar. Bu taşeron örgüt dediğimiz PKK, DAEŞ ve FETÖ bizim Müslüman çocuklarımızdan oluşturuldu. Türkiye dev bir ülke. İstikbali ve adımlarıyla dev bir ülke. Artık kimliğimize kavuştuk ve aslımızı gördük."



Ahmet Çınar, Batılılaşmak denilen hedefin yanlış olduğuna dikkati çekerek "Bunlar gibi zalim ve katil mi olacağız? Batılılaşacağız mı? Allah korusun. Bizim hepimizin uyanık olması lazım. Bu FETÖ denilen sapık örgüt bütün terör örgütleri içerisinde en alçağı, en hainiydi ve en profesyoneliydi. Akıl hocaları başkalarıydı. Bunlar kendilerini peygamberden üstün tuttular. Birlik olma zamanı. Tarihin en kritik sürecini yaşıyoruz." dedi.



Bu arada bir binaya, 15 Temmuz kahramanlarının resimlerinin bulunduğu afişin asıldı.

Etkinliğe, Vali Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cufalı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.



Bu arada kent merkezindeki bütün camilerde de sela okundu.

Ereğli



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimine Türk milletinin geçit vermediğini belirtti.



O gece vatandaşların Çanakkale ruhu ile sokaklara döküldüğünü anlatan Uysal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tankın, tüfeğin önüne silahsız olarak çıktık. Silahlı darbe girişini silahsız güçlerle durduran millet olduk. O gece millet ordu oldu ve sokaklara döküldü. 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz darbe girişimi ikinci bir Sevr dayatmasıydı. Türk milleti bunu kabul etmeyerek, tarih yazdı. Halkımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde Ereğli halkına desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı foto muhabirlerince FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, vatandaşlardan ilgi gördü.



Etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Vatandaşlar, açılan anı defterine 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin duygu ve düşüncelerini yazdı.

Bolu

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterisiyle devam eden etkinlikte, 15 Temmuz adlı şiir okundu.

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, şunları söyledi:

"Milletimiz, tarihi boyunca kendisini bu topraklardan atmak isteyen, birlik ve beraberliğini parçalamak isteyen, özgürlük ve bağımsızlığını yok etmek isteyen sayısızca düşman saldırısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bize karşı savaş açan düşmanlar, harp meydanlarında mağlup edemedikleri bu kahraman milleti, içerisine nifak tohumları ekmek suretiyle bölmeyi ve ona boyun eğdirmeyi denemişlerdir. Yaklaşık 35 yıldan beri bölücü terör örgütünü kullanarak ülkemizin bir bölgesini Türkiye'den koparmak, insanlarımız arasına nifak düşünceleri sokarak birbirine düşman etmek, ülkemizi ekonomik bakımdan zafiyete uğratarak kendilerine baş eğmeye mecbur bırakmak isteyen uluslararası güçlere ve onun piyonlarına karşı, polisimizin, jandarmamızın, askerimizin ve milletimizin verdiği kahramanca mücadele, bu şer amaçlara ulaşılmasına mani olmuştur."

FETÖ'nün işbirlikçilerini kullanarak, seçimle gelmiş iktidarı ve devletin temel kurumlarını halkın gözünde örseleyerek, devletin kurumlarına olan güveni yok ederek amacına ulaşmak istediğini belirten Baruş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan iken telefonlarını dinleyen, MİT'e baskın yapan, Gezi olaylarını organize eden, 17-25 Aralık sürecini organize eden, MİT tırlarını Adana'da durdurarak ve devletin en gizli toplantılarındaki sırları ifşa eden, böylece Türkiye'yi dünya kamuoyu gözünde itibarsız hale getirmeye çalışanlar işte bu şer odakları ve bu odakların işbirlikçisi olan FETÖ terör örgütüydü. Bundan tam iki yıl önce, 15 Temmuz 2016'da, Camilerde omuz omuza kıldığımız cuma namazının ruhumuza verdiği huzuru yaşarken, bu beraberlik ruhuna kurşun sıkan bir suikastla karşılaştık. Bu suikastın hedefi Türkiye idi. Ülkemizin güçlenmesini, dünya arenasında hakikati savunmasını, mazlumlara kol kanat germesini hazmedemeyenler Türkiye'ye diz çöktürmek istediler. Halkın teveccühüyle seçimiyle işbaşına gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak milli iradeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayarak demokrasimizi lağvetmek istediler. Devletin stratejik kurumlarını, MİT'i, polisimizi, TRT'yi, TÜRKSAT'ı hedef alarak güvenliğimizi yok etmek istediler. Meydanlara akan insanlarımızı kurşun yağmuruna tutarak, tanklarla ezerek inancımızı, direncimizi ortadan kaldırmak istediler. Ülkemize, demokrasimize, şerefimize kast eden darbeci hainlere karşı milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak ölüme meydan okuyarak tarihin altın sayfalarında yer alacak destansı bir mücadele verdi. Bu millet ölümü, izzetinin ayaklar altına alınmasına tercih eden bir millet olduğunu unutmadı."

Kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu.

Düzenlenen programa, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İstanbul'da çıkan olaylarda şehit olan polis memuru 22 yaşındaki Ozan Özen'in ailesi, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.



Bartın İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı.



Bartın Valisi Nusret Dirim, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında da meydanların dolduğunu ve bu coşkuyu, bu birlikteliği geleceğin sigortası olarak gördüğünü söyledi.



Ülkenin, 2 yıl önce tarihin en hain girişimlerinden birini yaşadığını ifade eden Dirim, "Hain FETÖ örgütü, bir taşeron örgüt olarak ülkenin geleceğine ipotek koymak istedi. Türkiye'nin bağımsızlığını küresel güçlere sunmak istedi fakat Türk milletinin kahramanca direnişi karşısında çaresizce mağlubiyeti kabul etti ve bugün yargımız önünde hepsi hesap veriyor, cezalarını alıyorlar. Ancak şunu görüyoruz ki devletimiz ve milletimiz bu hain örgütten arındıkça, güvenlik güçlerimiz bu hain örgütten arındıkça daha da güçleniyor, daha da önemli işleri yapabilir hale geliyor. Cenabıallah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, bu milletimiz bir daha böyle tehlikelerle yüz yüze kalmasın. Gençlerimizden son derece umutluyuz."



15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile 15 Temmuz şehidi Mustafa Yaman'ın ağabeyi Mevlüt Yaman da konuşma yaptı.

Gündüz, 46 ameliyat geçirdikten sonra ayağının kesildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Ben ayaksız yaşarım, istediğim yere giderim, istediğimi yaparım ama vatansız yaşanmaz. Ben bu şekilde göğsümde madalyamla ayaktayım, gururumla, onurumla sizin karşınızdayım. Peki o hain FETÖ köpekleri bu vatana gelebilecekler mi? Sizden ricam evden çıkarken abdest alın ve bu vatan topraklarına abdestli ayak basın çünkü bu vatan toprağının her karışında şehit kanı var, şehit yakınlarının gözyaşı, gazilerin gözyaşı var."

Şehit ağabeyi Mevlüt Yaman da ülkesi için canını seve seve vermeye hazır olduğunu vurgulayarak "Ülkede bir 15 Temmuz daha yaşansa bir an bile düşünmeden arkamda bir evladım var, inşallah ikinci çocuğum da olacak, bir an bile tereddüt edip de 'Arkamda kimi bırakıyorum.' demeden kardeşim gibi ülke için canımı veririm." diye konuştu.



Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, bazı şirketlerce açılan stantlarla donatılan meydanda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu.



Etkinliğe AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı de katıldı.