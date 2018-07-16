Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, kent meydanında etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Kortejin önünde, Sivas Belediyesi Mehter Takımı ve atlı birlikler yer aldı.

Vatandaşlar, törenin yapılacağı kent meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Gül, Sivas halkının darbe girişiminin yaşandığı dönemde meydanları terk etmeyerek günlerce nöbet tuttuğunu anımsatarak, "Şehitlerimizi anıyoruz. Türkiye'nin her tarafında sokağa çıkanlar şehit olmak için çıktılar. 15 Temmuz'un sahibi 81 milyon vatandaşımızdır. Bu milletin birlik beraberliği, bu milletin dayanışması, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sinen FETÖ'cülerin dışında kalan namuslu, haysiyetli, vatansever görevlileri, yine emniyet teşkilatının şehit ve gazi düşen ve bu mücadeleyi yapan kahraman evlatları ve bu milletin tamamı 15 Temmuz'un sahibidir." dedi.