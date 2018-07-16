Muğla'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, Belediye Meydanı'nda program düzenlendi.

Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile yoğun katılım gösterdiği program, mehteran takımının marşlarıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, İlçe Müftüsü Ali Ünal 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Meydanda kurulan dev ekranda ise darbe girişi gecesi yaşananlar gösterildi. Vatandaşlar Belediye Meydanı'nda açılan darbe girişimine ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Fethiye ilçesinde ise mehter takımı, Beşkaza Meydanı'nda gösteri sundu. 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Meydanda toplanan çok sayıda vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kahramanlık türkülerine eşlik etti. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Belediye Başkan yardımcısı Onat Aktuğ konuşma yaptı.

Yatağan ilçesinde de otogarda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Meydanda toplanan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla marşlar söyledi.

Anma programında Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader konuşma yaptı.