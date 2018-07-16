Sivas'ın Hafik, Suşehri, Ulaş ve Zara ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Hafik ilçesinde etkinlikler kapsamında Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu ve dualar edildi. Hafik Kaymakam Vekili ve Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkanı Mitat İlhan ve ilçe protokolü, ilçe merkezindeki şehit ailelilerini, gazileri ve şehit mezarlarını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki ziyaretlerin ardından köylerdeki şehit aileleri, gaziler ve şehit mezarları ziyaret edildi.

Ziyaretlerde İlçe Müftüsü Yasir Ataş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçede akşam saatlerinde ise Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.



Kaymakamlık bahçesinde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Osmanbey Caddesi'nde yürüdü.

Suşehri

Suşehri ilçesinde Belediye Başkanlığı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Suşehri Hükümet Konağı yanındaki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Kortej yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı.

Yürüyüşe, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçe protokolü ve 1992 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu yaralanan gazi polis memuru Adem Şimşek ile ilçe halkı katılldı.

Ulaş

Ulaş ilçesinde Demokrasi Meydanında yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ve protokol üyeleri, ilçe girişinden Demokrasi Meydanına kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğine, demokrasiye kast eden hain işgal girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk milletinin kahraman evlatlarınca bertaraf edildiğini söyledi.

Zara

Zara ilçesinde ise Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve ilçe protokolünün katılımı ile Canova köyünde 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı ve ailesi ie Ütük köyüne 15 Temmuz gazisi Ali Kesici ziyaret edildi.

Gün dolayısıyla Zara Kent Meydanında toplanan vatandaşlar, Reşitpaşa Caddesi ve İsmetpaşa Caddesi güzergahında Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından program Kent Meydanında devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda konuşan Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, "İki yıl önce bugün milletimiz özgürlüğü için vatanı, devleti için kenetlendi ve hain kalkışmaya fırsat vermedi. Zara ilçemiz de üzerine düşen görevi yapmıştır. 15 Temmuzda Zara bir şehit, 21 gazi vermiştir. Allah, necip milletimize bir daha hain kalkışmalar yaşatmasın, devletimizin ve milletimizin düşmanlarına fırsat vermesin." dedi.