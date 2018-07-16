Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak şehitlikte düzenlenen törende başlayan program daha sonra Ulu Camide darbede şehit olan 251 kişi için mevlid okunmasıyla devam etti. Akşam saatlerinde ise Bitlis Merkez Ulu Cami Meydanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından darbe girişiminden slaytların gösterildiği programda İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izletildi.

Programda ilk olarak bir konuşma yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin vatanı böldürüp birilerine peşkeş çekme günü olduğunu ifade eden Kiler, "Elhamdülillah bu millet buna fırsat vermedi ve hiçbir zamanda fırsat vermeyecek. Bunlar hiçbir zaman Türkiye'de Seyit Onbaşıları düşünemediler. Seyit Onbaşının torunları olan Ömer Halisleri düşünemediler" diye konuştu.

Kiler'den sonra konuşma yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, ise darbe girişiminde Bayburt Valisi olduğunu ifade ederek Bitlis'e geldikten sonra Bitlislilerin de çok büyük destanlar yazdığını ifade etti.

O akşam 251 şehit verdiğimiz o geceyi unutmamamız lazım unutturmamamız lazım. Bu yıl ikinci yılını kutladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Bitlis meydanında bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz akşamı bir şarlatanın bir meczubun bir vatan haininin talimatlarını alarak bu milletin üzerine tanklarını sürdüler bombalar yağdırdılar. Hesaba katmadıkları bir şey vardı. O gece göğüslerini tanklara silahlara siper edenleri hesaba katmadılar. Evet o gece 251 şehit verdik. 2 binin üzerinde gazimiz oldu ama Allah'a şükürler olsun ezanımızı susturmadık, bayrağımızı indirtmedik bu vatanımızı da böldürtmedik" dedi.

Düzenlenen program tüm Bitlis'te 00.13'de camilerden salaların okunmasıyla son buldu.

Programa Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Vali Yardımcıları Tekin Erdemir, Tolga Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. - BİTLİS