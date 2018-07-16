Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bursa'da Heykel'deki Valilik binası önünden kent protokolünün katılımıyla başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Vali İzzettin Küçük, yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Türk milletinin tarihe bir defa daha büyük bir destan yazdığını söyledi.

Türk milletinin hain FETÖ terör örgütünü elinin tersiyle tarihin çöplüğüne gönderdiğini belirten Küçük, "Terör örgütünün ilk hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Hiçbir yere gizlenmedi, İstanbul'da halkıyla buluştu. FETÖ, 40 yılda bu milletin her şeyini çaldı. En son 15 Temmuz'da Türkiye'nin tamamını çalmak istediler, yakalandılar. O gece yüreğinde hiçbir korku olmadan meydanlara dökülen böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Türkiye'nin artık safralarından temizlendiğini, gün geçtikçe daha steril hale geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler onlara rahat yok. Onları ensesinden tutup bu milletin önüne çıkaracağız Allah'ın izniyle. Buradan Amerika'daki o melun teröristbaşına seslenmek istiyorum. Seni değil Amerika bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak ey terörist başı, ensendeyiz."

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran Bursalılara teşekkür ederek, 15 Temmuz'un bir milletin dirilişinin tarihi olduğunu bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 40 yıldır bu milletin kanını emen hain FETÖ'nün cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimini gerçekleştirmek isteğini ancak milletin buna izin vermediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen programdaki konuşması Bursa'daki vatandaşlara canlı yayınla izletildi.

Konser ve söyleşi programlarıyla devam eden etkinlikler kapsamında saat 00.13'te kentteki tüm camilerde sela okundu.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Eskişehir Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratta bulunan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'e eşlik etti.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşmasını takip etti.

Saatlerin 00.13'ü göstermesiyle kentteki camilerden selalar okunmaya başlandı. Selaları dinleyen vatandaşlar daha sonra demokrasi nöbetini tutmaya devam etti.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek ve diğer ilgililer katıldı.

Balıkesir



Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.



Programa Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti milletvekilleri ve bazı partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı canlı olarak izledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sela okundu ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin bazı görüntüler izletildi.

Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada meydanı dolduran Balıkesirlilere teşekkür etti.

Hain darbe girişiminin olduğu gece yaşadıklarını anlatan Vali Yazıcı, "2 yıl önce olduğu gibi meydanları doldurdunuz. Sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bandırma ilçesinde de programlar düzenlendi.

Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova Valiliği tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Kentteki 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden Altınova Belediyesi Mehteran Takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde aziz Türk milletinin sırtından vurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gece 'Halkın üzerinde ben bir güç tanımadım' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletini, ülkesini, vatanını seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasiyi sahiplenme çağrısı üzerine dilinde tekbir, göğsünde iman, elinde bayrağımızla meydanlara inen aziz milletimiz sayesinde hain kalkışma bertaraf edilmişti. 15 Temmuz gecesi destanını yazan kahramanlar bir kez daha göstermiştir ki istikbal aziz milletimizindir. İstikbal, Anadolu bozkırlarında Ömer Halisdemir gibi şeref timsali askerler yetiştiren babalarındır. İstikbal, 'Bir bacak nedir ki vatan için feda olsun' diyen gazilerimizindir."

Mehteran takımının konseriyle devam eden etkinlik demokrasi nöbetiyle sona erecek.

Programa, Vali Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova İl Emniyeti Müdürü Hakan Fındık, Yalova Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mehmet Öner Miskioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Müftüsü Turgut Açari, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanındaki programa, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tanju Selçuk Yücel,, Başsavcı Cuma Çoban, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, vali yardımcıları, parti ve kurum temsilcileri ve binlerce kişi katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Bilecik Belediyesinin katkılarıyla Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraf oluşan "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi"ni gezdi.



Kahramanlık türkülerinin seslendirildiği etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Büyükakın, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "İki yıl önce bu gece hain darbecilere karşı aslanlar gibi dimdik durarak şehadet şerbetini içen 248 şehidimizi ve 2 bin 196 gazimizi de unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yağcı da 15 Temmuz'un bir milat olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz bu bir milletin medeniyet yolculuğuna engel olmak için kurulmuş hain bir pusunun adıdır. Buna yüce Türk milleti izin vermemiştir. Unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Can, bu devletin sınırlarının şehitlerin kanıyla çizildiğini anlatarak, "Bir bayrak düşünün, her bir zerresine nice canlar verilmiş. Bir millet düşünün, bu saydıklarımın hepsi için ömründen, canından geçmiş. İşte biz bu büyük devlete, böyle aziz bir millete, böyle cennet bir vatana, böyle şanlı bir bayrağa sahibiz." dedi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tanju Selçuk Yücel de 15 Temmuzu unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Cumhuriyeti, demokrasiyi hiçe sayan, seçilmiş iradeyi devirmek için kendi milletine kurşun sıkan, zırhlı araçlarla ezen, silah arkadaşını, amirini, komutanını, gözünü kırpmadan vuran hainler tarafından ülkemize darbe teşebbüsü yapıldığı gündür. Türk milleti bu hainlere fırsat vermemiştir." görüşünü aktardı.

Programda mehteran takımı konser verdi. Oratoryo ve spor gösterilerinin ardından 15 Temmuz Gazisi Şükrü Kintaş, o gece yaşananları ve yaşadıklarını anlattı. Daha sonra 15 Temmuz belgeseli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı izlendi. Saat 00.13'te kentteki tüm camilerde sela verildi. Etkinliklerde vatandaşlara pilav, ayran ve çorba ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Vali Orhan Tavlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kalabalık Demircioğlu Caddesini takip edip Kordon Boyuna kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında çok sayıda tekne Türk bayraklarını açıp deniz üzerinde gösteri yaptı.

İskele Meydanı'na ulaşan kalabalık burada mehter takımının konserini izledi.

Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile halkın milli iradeye sahip çıktığını belirtti. Tavlı, şunları kaydetti:

"FETÖ'cülerinn bu girişimi, milletin meydanlara akın etmesi, kahraman emniyet teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin darbe karşıtı kahraman mensuplarınca verilen cansiperane mücadelesi sonucunda başarısız kılınmıştır. Fetullahçı Terör Örgütü Paralelci Devlet Yapılanması mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mücadelesi, tüm kurum ve kuruluşları ile kararlılıkla devam etmektedir."

Buradaki törenin ardından katılımcılara pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

Öte yandan Ayvacık ve Lapseki ilçelerinde de yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş yaptı.

Kütahya

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meyanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Kütahya halkının geçmişte olduğu gibi bugün de milli iradeye sahip çıktığını belirterek, "Devletin vermiş olduğu rütbeleri ve üniformaları terörizme kullanacakları yerde bir terör örgütüne FETÖ'ye destek vermek için kullananları da gördük. Milli iradeye sahip çıkan, onlara sadakatle bağlı olan Kütahya'da bu alanı dolduranlar gibi ülkemizin dört bir tarafında sadakatin en güzelini de gördük." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da 15 Temmuz akşamı Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte hain bir saldırıya maruz kaldığını hatırlattı.

Etkinlik Türk Halk Müziği sanatçıları Esat Kabaklı ve Orhan Hakalmaz'ın konseriyle devam etti.