Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Hakkari Şubesi Başkanı Mehmet Can Bütün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Bütün, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, bugünü unutmayacaklarını belirtti.

15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğunu belirten Bütün, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikelerden biridir. Şanlı ordumuzun içine sızan teröristler 15 Temmuz 2016 akşamı milli egemenliğimize, demokrasimize, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast ederek darbe girişiminde bulunmuşlardır. FETÖ/PDY terör örgütünün ülkeyi ele geçirme planının millet tarafından bozulduğu gündür 15 Temmuz. O gece FETÖ terör örgütü devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı."

Darbe girişiminin amacının ülkeyi kaosa sürüklemek olduğunu aktaran Bütün, millettin cesareti ve ferasetiyle bu belayı ve fitneyi durdurduğunu belirtti.

Milletin, canı pahasına değerlerini savunduğuna vurgu yapan Bütün, şunları ifade etti:

"Bu şanlı destanın 2. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerimizi ve vatan müdafaasında canını veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnet ile anıyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizleri bir ve diri eylesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, gazi meclisimiz, başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla 15 Temmuz gecesi bir destan yazdık. Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."