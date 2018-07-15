15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, İzmir Adalet Sarayı'na yönelik geçen yıl PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabri ziyaret edildi.

Şehidin Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen programda İlçe Müftüsü Ömer Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, kahraman yürekli şehitler sayesinde vatanın ve milletin huzur içinde olduğunu söyledi.

"15 Temmuz'da göz bebeğimiz olan ordumuz içerisinde yuvalanan teröristlerin gerçekleştirmeyi amaçladıkları hain darbe girişimi, Başkomutanımızın dik duruşu, aziz milletimizin direnişiyle zaferle sonuçlanmıştır." diyen Akmurat, Türkiye'nin demokrasi tarihine vurulmak istenen darbenin, milletin üstün iradesiyle demokrasi zaferine dönüştüğüne işaret etti.

"Şehitlerimize çok şey borçluyuz." ifadesini kullanan Akmurat, bu kara günü hatırlarken, aziz şehitleri minnetle, gazileri ve demokrasi nöbetçilerini saygıyla andıklarını dile getirdi.

Akmurat, 15 Temmuz gecesini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Programa Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğünce İzzet Paşa Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Mevlide katılan vatandaşlara cami bahçesinde yemek ve tatlı ikram edildi.

Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle bu programı düzenlediklerini söyledi.

"15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. O geceyi yaşayanlar bilir." diyen Kaçmaz, bu nedenle gelecek nesillere aktarmak için de her yıl bu etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Programa katılan Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan da 81 ilde 15 Temmuz'da şehit olanlar için mevlit programı düzenlediklerini kaydetti.