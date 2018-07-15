MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, ilçe merkezi ve kırsal Balpınar Mahallesi'ndeki şehit kabirleri ziyaret edildi. Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Halit Benek, burada şehit aileleri ile yakından ilgilendi.

Karşıyaka Camisi'nde de şehitler için mevlit okundu ve dualar edildi. Katılımcılara mevlit sonrası yemek hayrı yapıldı, bazı yaşlı ve dezavantajlıların da evlerine yemek götürüldü.

Gün dolayısıyla ayrıca Mazıdağı İmam Hatip Lisesi bahçesinde şehitler için fidan dikildi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sergi açılarak, anı defteri oluşturuldu.