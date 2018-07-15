Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle etkinlikler düzenlendi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında, darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler için üzerinde fotoğraflarının asılı bulunduğu kırmızı ve beyaz balonlar Brüksel'in Madou Meydanı'nda havaya bırakıldı.

Hüzünlü dakikaların yaşandığı ve şehitlerin dualarla anıldığı programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, 15 Temmuz Gazisi Kerim Taşkıran ve Kadir Yılmaz, UID Belçika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar da sergilendi.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Gümrükçü, 15 Temmuz gecesinde Türk halkının büyük bir kahramanlık ve demokrasi destanı yazdığını anımsatarak, şunları söyledi:

"O gün 7'den 77'ye milyonlarca insanımız, Türkiye'nin her yerinde tanklara, toplara, tüfeklere ve hatta savaş uçaklarına karşı çıplak elleriyle ama gönüllerindeki vatan sevgisi ve demokrasiye olan bağlılıklarıyla büyük bir mücadele sergilediler ve demokrasimizi, vatanımızı, milletimizi kurtardılar. Bunu unutmamak ve unutturmamak bizim gazilerimize ve şehitlerimize olan bir sorumluluğumuz, bir borcumuzdur."

AK Parti Brüksel Temsilcisi Açıkgöz de "15 Temmuz'dan sonra hakikaten Türkiye yeniden kimliğini kazandı. O geceyi hatırlayanlar Türklerin dünyada nasıl bir millet olduğunu tekrar gördü." dedi.

Program kapsamında okunan UID'nin basın bildirisinde, darbe girişimin 2. yıl dönümünde uluslararası kamuoyu Türkiye ile daha güçlü dayanışma göstermeye davet edildi.

Bildiride, Türk halkının FETÖ'nün planladığı ve organize ettiği darbe girişimine karşı sergilediği cesur ve muazzam direnişe vurgu yapıldı.