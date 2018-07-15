BÜKREŞ - (AA) - Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükelçilik'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, bugün menfur darbe teşebbüsünün ikinci yılı olduğunu belirterek, "Bir yandan, FETÖ mensubu hain darbecilerin, büyük çoğunluğu sivil 251 vatandaşımızı katletmelerinin, 2000'den fazlasını yaralamalarının üzüntüsünü, diğer yandan birlik ve beraberliğini sağladığında Türk milletinin içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye gücünün yettiğini görmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ertaş, iki yıl önce bugün Türk halkının, tarihi bir dayanışma örneği göstererek, tankların ve uçakların önüne göğsünü siper ettiğini, demokratik hakları için hayatları pahasına güçlü bir direniş sergilediğini bildirdi.

15 Temmuz'un Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavı olduğunu kaydeden Ertaş, Türk milletinin bu sınavı başarıyla verdiğini vurguladı.

Osman Koray Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün artık biliyoruz ki FETÖ öteden beri kendini takdim etmeye çalıştığı gibi barışçıl bir hareket değil, küresel boyutta iktidar ve hakimiyet arzusuna sahip, gizlilik ve riyakarlığı prensip edinmiş, farklı ülkelerde varlık gösteren tehlikeli bir yapılanmadır. İki yıl önce Türkiye'de yaşananlar, bu örgütün başka ülkelerde de neler yapabileceğinin göstergesidir. FETÖ'nün etkinlik gösterdiği diğer ülkelerin bizim yaşadığımıza benzer tecrübeler yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle Romanya gibi yabancı dost ve ortaklarımızı bu örgüte karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Milli İradenin Yükselişi" isimli fotoğraf sergisinin de açıldığı tören sırasında davetlilere TRT World tarafından hazırlanan 15 Temmuz kitapçıkları da dağıtıldı.

Etkinlikte, Romanya Müslümanları Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde Bükreş ve Köstence'de şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

TİKA'dan 251 fidan

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından, Romanya'nın Köstence iline bağlı Mecidiye belediyesinde 15 Temmuz şehitleri adına 251 fidan dikildi.

Fidan dikimine, Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Mustafa Uygar Sertel, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Mecidiye Belediye Başkanı Valentin Vrabie, Romanya Müftüsü Murat Yusuf, Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram ile STK temsilcileri, iş adamları, Türk ve Tatar Birliği temsilcileri, gençler ve öğrenciler katıldı.

251 fidan dikilerek ağaçlandırılan alan, TİKA-Mecidiye Belediyesi iş birliğiyle Türkiye-Romanya Demokrasi ve Dostluk Parkı'na dönüştürülecek.