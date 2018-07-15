Kastamonu'nun İnebolu ve İhsangazi ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

İnebolu Yahya Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Şehitler için okunan hatimlerin duasının yapılmasıyla sona eren programın ardından vatandaşlara etli pilav ve tatlı dağıtıldı.

Programa, Kaymakam Atakan Atasoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İhsangazi ilçesinde de Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Şehitler için okunan hatimlerin duasının yapılmasıyla program sona erdi.

Programa, Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Zühtü Danacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.