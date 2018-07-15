Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen yarışlar öncesinde konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde kötü günleri geride bıraktıklarını ifade etti.

Türk milletinin her zaman kötü günlerin üstesinden gelmeyi başardığını dile getiren Genç, "Çarşamba Belediyesi ile birlikte ikinci kez rahvan at yarışlarını düzenliyoruz. İnşallah atlarımızın ayaklarına taş değmeden yarışları güzel bir şekilde bitiririz." dedi.

Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney de 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilere sağlık temennisinde bulundu.

Milli birliğin, kültürel değerlere sahip çıkarak sağlanabileceğini ifade ederek, "Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmalıyız. Bunlardan bir tanesi de rahvan at yarışlarıdır. Biz Türkler atı severiz, at binmek bizlerin kültüründe var. İnşallah en güzel şekilde yarışlarımızı tamamlarız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise FETÖ'nün hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aziz milletimiz 15 Temmuz'u bir fırsat bilerek asli değerlerini pekiştirerek yoluna devam edecek. Bugün bu alanda bu yarışlarımızın üçüncüsünü düzenliyoruz, ancak federasyonumuzla birlikte düzenlediğimiz ikinci yarışlar olacak. İnşallah bu kültürü gelecek kuşaklara bizler aktarırız."

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine ödülleri ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.