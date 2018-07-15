Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, bir AVM'deki serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini, o gün yaşanan destanın ve aynı zamanda ihanetin unutulmaması için çeşitli programların düzenlendiğini söyledi.

Türkiye üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin birlik ve beraberliği sayesinde bozulduğunu vurgulayan Yaman, "Bu milletin kahramansı mücadelesini ve hain girişimi fotoğraflayanlara, aynı zamanda bu duyguları kaleme alan minik kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Sergiyi gezen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir ise 15 Temmuz gecesi yaşanın hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

15 Temmuz'da, devletine, vatanına, bayrağına, sahip çıkan milletin, ataları gibi destanlar yazdığını dile getiren Kandemir, bu destanın duyurulmasında ve fotoğraflarla ölümsüzleştirilmesinde yoğun emek harcayan AA'ya ve çalışanlarına teşekkür etti.

Silopi'de şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Kaymakam Sezer Işıktaş, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Hakan Er ve kamu kuruluşu temsilcileriyle Görümlü Beldesinde şehit kabirlerini ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Daha sonra Çarşı Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.