Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından tertip edilen etkinliğe, ülkede yaşayan Özbek ve Türk vatandaşlar, iş adamları ve diplomatik misyon şefleri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve milli marşların çalındığı törende, darbe girişiminde ölenlerin anısına Kur'an-ı Kerim okundu.

Tören salonunda Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin darbe girişimine ilişkin çektiği fotoğraflar sergilenirken, ayrıca FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan belgesel gösterildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2 yıl önce bugün sadece tarihinin en kanlı darbe girişimine değil, aynı zamanda en kapsamlı terör saldırısına maruz kaldığını ancak Türk milletinin bu alçak saldırıyı birlik ve beraberlik içinde bertaraf ettiğini, bu nedenle 15 Temmuz 2016 tarihinin Türk milleti için hem büyük bir acı ve ihanetin hem de büyük bir zafer ve gururun tarihi olduğunu belirtti.

Büyükelçi Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine bir ihaneti bir daha yaşamamamız için şimdi bizlere düşen en önemli vatandaşlık görevi, geçmişteki yanlışlıklarımızı görerek bunlardan gereken dersleri çıkarmaktır. FETÖ kutsal ve manevi değerleri, eğitimi, sözde iyiliği maske olarak kullanarak kendisini gizlemiştir. 40 yıldır devletimizin en önemli kurumlarına adım adım sızmıştır. Şimdi hepimiz uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Devletimize, kurumlarımıza, demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümetimize ve milli irademize her zaman ve sonuna kadar sahip çıkacağız."

Şen, kardeş Özbekistan'ın FETÖ tehlikesini dünyada ilk olarak fark ettiğini, bu hainlerin ülkede yerleşmesine, faaliyet göstermesine daha çok erken aşamalardayken izin vermediğini kaydederek, "Bu nedenle FETÖ ile mücadele bağlamında Özbekistan yönetimine takdir ve şükran hislerimizi de buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu sayededir ki bizler bugün hiçbir engelle karşılaşmadan, ikili ilişkilerimizi en yüksek seviyelere taşımak için gösterdiğimiz çabaların semerelerini de almaktayız." diye konuştu.