Havza ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilçe Müftüsü İlyas Akyazı tarafından şehitler için yapılan dua ile başladı.

Duaların ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua etti.

Heyet, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Kevser Parkı'nda açılan resim sergisinin gezilmesinin ardından Muharip Gaziler Havza Temsilciliğini ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, kutsal vatan toprağı uğruna canını ortaya koyan şehit ve gazileri unutmayacaklarını ifade ederek, "Kalpleri iman ve vatan sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, 15 Temmuz gecesi ülkenin bir felaketin eşiğinden döndüğünü vurguladı.

Aziz milletimizin kahramanlığını asla unutmayacağını dile getiren İkiz, "15 Temmuz'da gürleyen topların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız." dedi.

Daha sonra Havza Müftülüğünce Kevser Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ile protokol üyeleri katıldı.