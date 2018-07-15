İstanbul Müftülüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Şehzadebaşı Camisi'nde mevlit okuttu.

Program, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) işgal eden FETÖ'cü keskin nişancıların saldırısına hedef olan müezzin Oğuzhan Bahadıroğlu'nun sela okumasıyla başladı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, darbe girişimi gecesi hayatlarını yitiren 251 şehit için okunan hatmi şeriflerin duasını yaptı.

- "Minnet ve şükranla dua ediyoruz"

Yılmaz etkinlik konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ikinci seneyi devriyesi olduğunu hatırlatarak, "Gerçekten 15 Temmuz, tarihimizde önemli bir yere oturdu. Özellikle din adına yapılan bir kalkışma, insanları ciddi şekilde sarstı. İnsanlarımızın da istiklal, istikbal ve vatan söz konusu olduğunda büyük bir fedakarlıkla sela seslerini duyunca sokaklara çıktığını, işgale uğramaktan kurtulmak adına ne büyük fedakarlıklar yaptığını yaşadık." diye konuştu.

Hain darbe kalkışmasını unutmamak ve unutturmamak adına bazı etkinlikler yaptıklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada gösterilen fedakarlığı da vefa borcuyla asla unutmamak adına mevlid-i şerif okutuyoruz. 251 şehidimiz ve özellikle burada, Şehzadebaşı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi civarında şehit olan kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimiz adına 251 hatmi şerif okuttuk. Bu okunan hatmi şeriflerin duasının yapılacağı bir mevlid-i şerif ve Kur'an-ı Kerim okuma programı yaptık. Böylece İstanbul ve Türkiye'de yaşayan insanlarımızın 15 Temmuz kalkışmasına verilen son derece anlamlı ve önemli bir cevabın yüreklerde yer etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de en azından bir vefa borcu olarak bu kardeşlerimize minnetle ve şükranla dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz."

- "Milletimiz hainlere geçit vermedi"

Yılmaz, gazilerin şifa bulması için dua ettiklerini belirterek, "Milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz. Çünkü gerçekten bu büyük sınavdı. Allah korusun, eğer darbe kalkışması başarılı olsaydı, Türkiye karanlıklara gömülecekti. Ama Türkiye'de yaşayan insanlarımız vatanlarını, hürriyetlerini, istikbal ve istiklalini, dini kullanan bu hainlere bırakmadı. İcabında göğsünü silahlara siper etti ve elleriyle namluların ucuna dokundu, tankların altına yattı ama hainlere geçit vermedi. Başarılı bir harekat gerçekleştirerek tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

- "30 hafız sabaha kadar Kur'an okuyacak"

Şehzadebaşı Camisi imam-müezzininin darbe kalkışmasının yaşandığı gecede, sala okuduğu için FETÖ'cü hainler tarafından saldırıya uğradığını anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeşimiz Oğuzhan Bahtiyaroğlu, minarede sela okurken kesin nişancıların saldırılarına hedef oldu. Allah onu korudu. Buradaki programımız da Bahtiyaroğlu'nun sela okumasıyla başladı. Onun sesi çok güzel. Gönülleri şad etti. Buradaki etkinliğimizin yanı sıra Edirnekapı'da da bir programımız olacak. 30 hafız bugünden başlayarak yarın saat 10.00'a kadar 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim'i hatmedecekler. Yarın saat 10.00'da da onun duasını edeceğiz. Şu anda mezar başında Kur'an okunmaya başlandı. Kesintisiz devam edecek."

- Şehit İlhan Varank kabri başında anıldı

Açıklama ve okunan hatimlerin duasının yapılmasının ardından katılımcılar öğle namazını eda etti.

Programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin ardından 15 Temmuz gecesi İBB önünde darbeciler tarafından şehit edilen ve Şehzadebaşı Camisi'nin haziresine defnedilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabri ziyaret edildi.

Program Varank için dua edilmesi ve kabrine karanfiller konulmasıyla sona erdi.