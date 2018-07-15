Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında, ülkenin geleceğine kastetmek isteyen hain girişimlerin, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerin, devletin kararlı tavrı ve milletin dik duruşu ile bertaraf olacağını belirtti.

15 Temmuz gecesi ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin iradesine müdahale etmek için hain girişimde bulunan ihanet çetesi karşısında asla korkmayan ve sinmeyen yürekli milletin, Cumhurbaşkanı başkanlığında ülkenin üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bozduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bilinmelidir ki ülkemizin geleceğine kastetmek isteyen hain girişimler, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri devletimizin kararlı tavrı ve milletimizin dik duruşu ile bertaraf olacaktır. Milletimiz bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi bütün dünyaya göstermiş, birlik ve dirliğimizin hiçbir zaman bozulmayacağını haykırmıştır. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimini bertaraf ederek, Türkiye'nin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum."