15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Şehitliklerde Anma Töreni Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'da şehitliklerde anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'da anma etkinlikleri başladı. Samsun protokolü şehitlikleri ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Önce Kıranköy'deki Askeri ve Polis Şehitlikleri ziyaret edildi. Daha sonra da Kur'anı Kerim okunarak Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı şehitler için dua etti. Duanın ardından şehit mezarlıklarına karanfiller bırakılarak dualar edildi. Protokol üyeleri şehit yakınlarıyla sohbet ederek teselli etti. Kıranköy Şehitliklerinin ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, askeri erkan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve şehit yakınları katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ayrıca Samsun Büyük Camii'de mevlit okutuldu. - SAMSUN