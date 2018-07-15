Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri, Kıranköy ve Asri Mezarlığı'nda şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kıranköy Mezarlığı'nda İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyarete, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş ve protokol üyeleri katıldı.