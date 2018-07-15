Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kaymakam Yüce, ilçede bir kır bahçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u unutturmamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

15 Temmuz'un canlı ve diri tutulması gerektiğini ifade eden Yüce, şöyle devam etti:

"15 Temmuz bir milattır. Milletimizin demokrasiye sahip çıktığı gündür. Söz konusu vatan olunca sağcısı solcusu herkesin bir araya geldiğini tüm dünya görmüştür. Bu vesileyle başta Yayladağılı şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, canımız pahasına bu vatanı koruyacağımızın herkes tarafından bilinmesini istiyorum."

Etkinlikte, 15 Temmuz gecesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tecimen'in abisi Mehmet Tecimen'in okuduğu şiir duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Programa, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan'ın yanı sıra, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İskenderun'da Kick Boks Turnuvası

İskenderun ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kick Boks Turnuvası düzenlendi.

İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya çok sayıda sporcu katıldı.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi günü gençlerin hainlere karşı dimdik durduklarını belirtti.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazilerin anısına çeşitli branşlarda yarışma ve turnuvalar düzenlediklerini kaydetti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.