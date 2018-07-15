Muş Bulanık Belediyesince 15 Temmuz'u yaşatmak adına sahnelenen "Biz Biriz" tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Muhammed Emin Kutlu tarafından İslamın doğuşundan 15 Temmuz sürecine geçen süreçte, İslam ülkeleri ve ülkemiz üzerine oynanan oyunların anlatıldığı oyun 3 saat sürdü.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan, oyun sonrası yaptığı konuşmada, gerek İslam ülkeleri, gerekse ülkemiz üzerine geçmişten bugüne oynanan oyunları ve şehitlerimizin hikayelerini zaman zaman gözleri yaşararak izlediklerini söyledi.

Geçmişten bugüne yaşananları tekrar tekrar yaşatıp, tek bayrak, tek devlet, tek millet olarak daima birlik içinde olunması gerektiğini ifade eden Kaymakam Uzan, "İslamın bayrağını büyük bir gururla taşıyıp ileriye götürmeye çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdiği ve vermeye devam ettiği mücadelede yalnız olmadığını göstermek için buradayız. Hangi partiden, hangi görüşten olursak olalım, tek millet, tek devlet, tek bayrak altında birleşerek ülkemiz için mücadele etmeliyiz. Peygamber efendimizin hayatında bugüne bir tarihi serüven içerisinde getirdi. Ciddi anlamada çok memnun olduk. Ben şahsen çok mutlu oldum Allah razı olsun." diye konuştu.

Oyunu, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Taşdan, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.