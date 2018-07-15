Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kulübün internet sitesinden "Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız" başlığıyla yayımlanan mesajda, "15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha en içten dileklerimizle kutlar, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar dileriz." denildi.