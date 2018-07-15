Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu organize edildi.

Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ellerinde Türk bayraklarıyla pedal çeviren vatandaşlar, Van Kalesi'ne geldi.

Etkinlikte konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hain darbe girişimini telin etmek ve zihinlerde canlı tutmak için bu tür etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Darbe girişimi gecesi vatandaşları hem arayarak hem de sosyal medyadan Beşyol Meydanı'na davet ettiklerini ifade eden Rektör Battal, şöyle konuştu:

"Yine Beşyol Meydanına ilk ulaşanlardanız. Buna benzer ülkemizin geleceğine kast edenlerin bütün girişimlerine karşı olduğumuzu ve bunların asla amaçlarına ulaşamayacağını tekrar söylüyoruz. Bu amaçla her zaman halkımızla, devletimizle birlikte el ele yürüyeceğimizi ve bu hainlerin asla amaçlarına ulaşamayacağını bir kez daha haykırmak istiyoruz."

Etkinliğe, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, dekanlar, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.