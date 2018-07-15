Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit ailelerin bir araya geldiği etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Vahdettin Özkan, şehit aileleri ve gaziler onuruna, bir tesiste verdiği yemekte ailelerle bir araya geldi.

Şehitlere duaların edildiği etkinlikte Vali Özkan, şehit aileleri ve gazilerin masalarına giderek burada bir süre onlarla sohbet etti.

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain FETÖ'nün darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Özkan, PKK, DEAŞ, FETÖ gibi bütün terör örgütlerine karşı milletin, memleketin birliği ve bütünlüğü için tek vücut olduğunu anlattı.

Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Başsavcı İlker Yazıcı ve diğer ilgililer katıldı.

Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ise şair Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Erzincanlı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir için yazdığı "30 Kuş" şiirini okudu.

Erzincanlı, yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, "Bütün İslam coğrafyası birlik olduğumuz, Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığımız zaman bu vatana kimse diz çöktüremez inşallah." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise 15 Temmuz'un milletin tarihine büyük bir kahramanlık destanı olarak yazıldığını söyledi.

15 Temmuz'da millete ve vatana karşı büyük bir saldırı olduğuna dikkati çeken Erkoç, "O gece büyük bir ihanet oldu. Allah'a hamd olsun Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet iman ve inançla ayağa kalktı. Tarihe de bu altın harflerle yazıldı. Milletimizin geleceği açısından çok önemli bir dönüm noktasıydı. Artık bu millet, bu tür acıları yaşamayacak." diye konuştu.