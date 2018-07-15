15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Aksoy, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemeyen iç ve dış mihrakların 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdikleri darbe teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşların alanlara inmesi ve silahlı kuvvetler ile emniyet mensuplarının üstün gayreti sayesinde önlendiğini hatırlattı.

"15 Temmuz vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin azim ve kararlılığını, milli birlik ve beraberliğini bütün dünyaya bir kez daha gösterdiği bir gün." diyen Aksoy, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 16'ncı maddesi, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' der. Bu millet, 15 Temmuz gecesi duruşuyla egemenliğin millete ait olduğunu, bunun üzerine kayıt ve şart konulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı nasıl 15 Temmuz'da bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır." diye konuştu.

Etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Etkinlik, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.