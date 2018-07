Muğla Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ile için akşam yemeği organize edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yetkililer, şehit aileleri, gaziler ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası katıldı.



Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunup dualar edildi.

Vali Esengül Civelek, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit ailelerine, gazilere müteşekkir olduklarını, aziz şehitlerin kutsal emanetlerinin kendileri çok kıymeti ve önemi bulunduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerle her zaman her yerde bir arada olmanın kendileri için şeref ve görevlerin en yücesi olduğunu dile getiren Civelek, "15 Temmuz 2016'da devletimize, birliğimize, beraberliğimize, bekamıza, bölünmez bütünlüğümüze karşı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişimi karşısında tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yüce milletimiz birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde, cesaretle, kararlılıkla hareket ederek vatan hainlerinin darbe girişimini bozguna uğratmıştır." dedi.



Civelek, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatanına, bayrağına, devletine, cumhuriyetine sahip çıktığını vurgulayarak, "15 Temmuz'da demokrasimize ve milli irademize, milli birlik ve beraberliğimiz ile değerlerimize öyle bir sahip çıktık ki kahramanlık destanı yazdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin vatanseverliği, kahramanlığı, milli direnişi dünyaya örnek oldu. Milletimiz adını tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırdı." diye konuştu.



Türk milletinin 15 Temmuz'da tarih yazdığını vurgulayan ve bunu her yıl hatırlayacağını anlatan Civelek, şöyle konuştu:



"Her yıl 15 Temmuz'da şanlı direnişimizi anacağız. Aziz şehitlerimizi gönülden yad ederek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Çok değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz her zaman, her yerde ifade ettiğim üzere sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Biz sizlerle biriz, beraberiz, sizlerle çok güçlüyüz. Devlet olarak her daim yanınızdayız, milletçe sizlere minnettarız."



AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise 15 Temmuz'da meydanda olanların, tankların karşısında dik duranların o gün bir tarih yazdığını vurguladı.



15 Temmuz gecesi Marmaris'te olduğunu belirten Gökcan, 15 Temmuz'da Türk halkının yazdığı destanın dünyaya örnek olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Vali Civelek, milletvekili Gökcan ve protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile 12 ülke ve 10 ilden anma törenleri için Muğla'ya gelen öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



Programda 15 Temmuz Sergisi de açıldı.