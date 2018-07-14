Kayseri Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilerin onuruna yemek verdi.

Kayseri Valiliği tarafından polisevinde düzenlenen etkiliğe, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra çok sayda davetli katıldı.

Vali Süleyman Kamçı, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan, bayrak ve demokrasiyi savunurken şehit ve gazi olan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerinin emanetine sahip çıkacaklarını belirten Kamçı, "Milletimiz için vatanın ve bayrağın kutsal olduğunu, özgürlüğümüzden canımız pahasına vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Şüphesiz ülkemize büyük zarar veren FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla davam edecektir." diye konuştu.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.