Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında, Bolu Belediyesi ve Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kent Meydanında bulunan Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergi açılışına, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri ile açılışa gelen vatandaşlar, açılışın ardından sergi salonu girişinde oluşturulan "15 Temmuz Şehitleri" köşesinde yer alan şehit fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı.

Daha sonra sergi salonuna geçen protokol üyeleri ile vatandaşlar, sergide yer alan ve 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında çekilmiş 101 adet fotoğrafı inceledi.