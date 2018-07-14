AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 15 Temmuz'u Türkiye'de bir daha kimsenin darbe teşebbüsünde bulunmamasını, benzer bir ihaneti aklına dahi getirmemesini sağlamanın sembolü haline dönüştüreceklerini kaydetti.

Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iki yıl önce 15 Temmuz akşamı milli iradeye karşı bir darbe ihaneti yaşandığını, 40 yıldan beri plan yapan, devletin kurumlarına sinsice sızan, kalleş, hain Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

Darbe teşebbüsü ile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet, Meclis ve milli iradenin hedef alındığını vurgulayan Özkan, şunları ifade etti:

"Milletin silahını Cumhurbaşkanlığına, Millet Meclisine ve milletimize sıkan eli kanlı FETÖ, gelmiş geçmiş en hain darbe cürmünü işlemiştir. Aziz milletimiz de Hakk'a inanan, halka dayanan milli iradeyi canı pahasına korumuş, tarihin en kanlı darbe teşebbüsünü saatler içerisinde püskürtmüştür. 15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında, darbecilerin ne silahları, ne tankları, ne helikopterleri, ne uçakları işe yaramamıştır. Onların tankları topları uçakları varsa, meydanlardaki o milyonlarca vatandaşımızın imanı vardı. Emirleri komutanlarından almayan, millete ve devlete hizmet etmek yerine iradelerini FETÖ'nün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri, milletin iradesi, tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur."

Vatandaşları 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinliklere davet eden Özkan, "15 Temmuz'u Türkiye'de bir daha kimsenin darbe teşebbüsünde bulunmamasını, benzer bir ihaneti aklına dahi getirmemesini sağlamanın sembolü haline dönüştüreceğiz. 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına, bu ihanetin üzerinin örtülmesine, bu hainlerin yaptıkları alçaklığın hesabının sorulmasının önüne geçilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hain darbe girişimini, millet olarak asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Darbe girişiminin hemen ardından 15 Temmuz'u 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ilan ederek o günü resmi tatil yaptık. 15 Temmuz'u milletimizin istiklalinin ve istikbalinin, bayrağımızın, ezanlarımızın, demokrasimizin kurtuluş tarihini, şehitlerimizi ve gazilerimizi anma vesilesi bir milli gün olarak kutlayacağız." ifadelerini kullandı.