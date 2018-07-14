Gaziantep'te bazı siyasiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında, 15 Temmuz'un milleti bayraksız, vatansız ve devletsiz bırakma girişimi olduğunu ifade etti.

Ancak tarihte nice destanlar yazan Türk milletinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı da canı ve kanı pahasına verdiği destansı mücadeleyle bir kez daha tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Milletvekili Uzer, Türk milletinin dünyada benzerine az rastlanır bir mücadeleyle demokrasiye sahip çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aziz ve kahraman milletimiz; uçaklarla atılan bombalara, köprülerde, yollarda, hemen her yerde üzerlerine açılan ateşlere ve gözlerinin önünde zalimce ve haince şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmadı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıkmış, bu hain darbe teşebbüsünü bertaraf etmiştir. Bu hain FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında özellikle milletinin hizmetindeki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarımızın verdiği olağanüstü gayreti de unutmamalıyız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik kuvvetlerimizin birlikteliği ile ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz diken kanı bozukların darbe hevesi kursaklarında kaldı."

Uzer, 15 Temmuz'da Çanakkale ruhuyla adeta bir diriliş öyküsü yazan bu kahraman milletin bir ferdi olmaktan duyduğu gururu aktardı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkenin birlik, bütünlük ve beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan alçak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) amacına ulaşamadığını hatırlattı.

Gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrası milletin önüne çıkabilecek her türlü engel ve zorluk karşısında halkın dimdik durarak ülkenin üzerindeki oynanan oyunu bozduğunu ifade eden Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Üniformalı teröristlerin demokrasimize karşı yapmış olduğu bu hain darbe teşebbüsü, siyasi irade ile halkımızın ve emniyet güçlerimizin önemli bir bölümü, aynı anda ve aynı şekilde darbeye karşı çıktı ve girişimi başarısızlığa uğrattı. Ancak geriye darbeci teröristlerin darbeyi başarıya ulaştırmak için cinnet halini almış saldırıları hafızalara, bir daha hiçbir zaman çıkmamak üzere kazındı."