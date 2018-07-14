AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 15 Temmuz'u gelecek nesillere bırakılan şanlı bir zafer olarak değerlendirdi.

Cora, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türk milletinin birlik ve beraberliğine, istiklaline ve istikbaline, dinine, inancına, vatanın bütünlüğüne, özgürlüğüne, bağımsızlığına, huzur ve refahına, milli iradeye, hukuka ve demokrasiye kast edildiğini belirtti.

Bir iç savaş ve kaos ortamı hazırlandığını aktaran Cora, "Hainlik o gece tavan yapmıştır. İşbirlikçiler aşağılıklaşmada sınır tanımamıştır. Bombalar, milletin kalbine, tanklar sokaklara inen millete yönelmişti. Keskin nişancılar imanlı bir nesli hedef almıştır. O gün başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, cesareti ve kararlılığı ile milyonlarca genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin topyekun kıyamda durması, ayağa kalkması, sokağa inmesi neticesinde bu hainliğe dur denildi ve hep birlikte kahramanlık destanı yazıldı." ifadelerini kullandı.

Cora, 15 Temmuz günü Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Trabzon'da da binlerce vatanseverin meydanlara indiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye yıllarca unutamayacağı büyük bir ayıptan kurtuldu. Bize emanet edilen bu topraklara, devletimize, bayrağımıza, ezanımıza, milli iradeye, demokrasiye, büyük bir fedakarlıkla sahip çıktık. Tarih bu dönemde yaşayan bu büyük milleti hiçbir zaman unutmayacaktır. Kahramanlık denildiğinde bu tarih akla gelecektir. Kısacası o karanlık gecenin sabahında gelecek nesillere anlatacağımız şanlı bir zafer armağan edilmiştir. FETÖ, bu milletin görebileceği en sinsi, en hain,en alçak örgüttür. Eline fırsat geçirdiğinde nasıl eli kanlı bir katil topluluğu olabileceği görülmüştür. Bu örgütle mücadeleyi hafife alamayız. Bize yaşattıkları acıların ve millete ihanetin bedelini, işbirlikçiliğin hesabını tek tek soracağız. Bu mücadelede yılmadan, gevşemeden, gaflet ve delalete düşmeden, tehlikenin büyüklüğünü unutmadan, hukuktan ayrılmadan ülkemizin ve devletimizin bekası için gereğini yapmaya devam edeceğiz."

Oynanan oyunların millet tarafından bozulduğunu vurgulayan Cora, "Millet olarak tek vücut olduğumuzda hiçbir şer gücün karşımızda duramayacağını dosta düşmana gösterdik. Oynanan oyanları bozduk. Hazırlanan planları yırttık attık. Kendi vizyonumuzu, tezlerimizi ve Türkiye gerçeklerini tüm dünyaya kabul ettirmeye başladık. 15 Temmuz destanının isimsiz kahramanları ile şehit ve gazilerimizi bu millet hiçbir zaman unutmayacak, daima saygı ve minnetle anacaktır. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.