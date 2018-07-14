AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, "Türk milleti, vatanına göz dikenlere, demokrasi ile karşılık vermiş, hain planları başlarına yıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Revi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz'da tarih yazdığını ifade etti.

Türk milletinin hain darbe girişimine karşı sokaklarda canını feda ederek direndiğini aktaran Revi, şöyle devam etti:

"O hain gecede ülkemizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği için şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavileri halen devam eden gazilerimize de şifalar diliyorum. O gece kanıyla, canıyla bedel ödeyen, evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Rabbim hepsinden razı olsun. 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimine karşı gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan milletimiz, o gece şahlanışın ilk adımını atmıştır."

Revi, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır. Türk milleti, vatanına göz dikenlere, demokrasi ile karşılık vermiş, hain planları başlarına yıkmıştır. Tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiş oldu. Vatan aşkıyla yanan bir millet, vatanına göz diken hainlere geçit vermedi. Geçmişi zaferlerle dolu milletimiz, bir kez daha tarih yazdı. Zafer, iman gücüyle direnenlerin oldu."

15 Temmuz hain darbe girişimine Trabzon'da da büyük bir tepki gösterildiğine işaret eden Revi, "Tüm Trabzonlular darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara döküldü. O hain gecede on binlerce Trabzonlu, AK Parti binamızın önünde darbeye canı pahasına karşı çıkarak tepkilerini ortaya koydular. Ecdadı kahramanlarla dolu milletimiz yine kendine diz çöktürmeye çalışanlara karşı çıkmış ve hain planları bertaraf etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.