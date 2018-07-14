AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında milletin şehit olmak için meydanlara koştuğunu bildirdi.



Muğlalıları 15 Temmuz zaferinin ikinci yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'nın her ilçesinde düzenlenecek anma programlarına davet eden Mete, 15 Temmuz gecesi vatandaşların Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde suikastçı hainlerin silahlarına karşı adeta etten duvar ördüğünü ifade etti.

Her zorluğu, her engeli milletin kararlı duruşu sayesinde aştıklarını vurgulayan Mete, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında şehit olmak için meydanlara koşan aziz milletimiz canlarını hiçe sayarak hainlerin kullandıkları tanklara tüfeklere karşı göğsünü siper etti. Günlerce devam eden demokrasi nöbetlerimizde sabahlara kadar demokrasi için, birliğimiz için milletimizle meydanlarda bekledik. 15 Temmuz gecesi milletimiz hainlere karşı birleşerek bir kahramanlık destanı yazdı. O gece bütün dünya milletimizin asla diz çökmeyeceğini ve boyun eğmeyeceğini bir kez daha anladı. 15 Temmuz gibi işgal girişimlerine asla fırsat vermeyeceklerini dile getirdi."

Mete, bu coğrafyanın şehitlerin kanıyla sulanarak emanet edildiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Bizler de bu kutsal mirası, bu mukaddes toprakları inşallah bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmeye kararlıyız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Muğla'mızın tüm ilçelerinde 15 Temmuz günü demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydanlarda anma programı düzenlenecek. Bütün hemşehrilerimi 15 Temmuz zaferinin ikinci yılında düzenlenecek bu programlarımıza davet ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz ve vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."