Boğaziçi Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bildirisi yayımladı.

Bildiride, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, demokrasiye ve millet iradesine karşı yapılan darbelerin Türkiye'yi on yıllarca geriye götürdüğü hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Özgürlüğümüze ve demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Darbeci anlayışlara karşı demokrasinin güçlendirilmesi, bir arada yaşama kültürünün yaygınlaşması ve toplumsal barışın derinleşmesi yönünde umut ve inancımızı koruyoruz.

Ülkemizin huzurunu ve refahını tehdit eden darbe girişimine karşı mücadele ederken hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz."