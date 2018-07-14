Samsun Valisi Osman Kaymak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, 15 Temmuz'un, hainlerin mermileri karşısında milletin kalbindeki vatan sevgisinin gücünü gösteren bir destan olarak tarihe geçtiğini bildirdi.

Bu destanın, gelecek nesillerin aydınlık yarınları için milletin canı pahasına ortaya koyduğu kutlu bir mücadelenin zaferi olduğunu belirten Kaymak, "Bu topraklar şanlı tarihimiz boyunca nice kahramanları bağrında taşımıştır. Toprağı vatan yapan bu kahramanlarla, 15 Temmuz şehitlerimiz kader birliği yapmış ve mertebelerin en yücesine, şehadet makamına erişmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaymak, şunları kaydetti:

"Milletimizin kahraman evlatları bu elim gecede hainlerin zapt ettikleri tankların önünde durmuş, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenini siper etmiş, tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadele ile bu hainlere geçit vermemiştir. Bugüne kadar kardeşliğini, vatanını, cumhuriyetini, demokrasisini, milli ve manevi değerlerini hedef alan saldırılara canı pahasına karşı koyan milletimiz, bundan sonra da gerçekleşebilecek saldırılara aynı kararlılıkla karşı koyacak güç ve inançta olduğunu 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde göstermiştir. Dostlarımıza güven ve gurur verip, düşmanlarımıza korku saldığımız bu topraklar üzerinde gözü olanların son ümidini de yok ettiğimiz destansı kahramanlık gecesinde kaybettiğimiz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum."

15 Temmuz kahramanlarını minnet ve şükranla anan Kaymak, o gece milletin nasıl bir destan yazdığını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını aktardı.