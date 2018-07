Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığınca şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi. Kentteki bir spor tesisinde, aralarında Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın da yer aldığı protokol mensupları ile basın mensupları arasında futbol maçı yapıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Darbe girişiminin toplum olarak her şeye hazır olmak gerektiğini gösterdiğini belirten Aktaş, "Çünkü bu ülke çok kıymetli bir ülke ama tabi bunun da bir maliyeti var. 7'den 77'ye her Türk vatandaşı böylesine alçakça bu veya benzeri şeylere her an hazır olmak zorundayız." dedi.

Bugün de 15 Temmuz ile ilgili etkinlik yapıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Yaşı genelde 40-50'nin üzerinde olan arkadaşlarımızla bir futbol müsabakası yapacağız. Yani sporcu olarak da hazırlıklı olmamız lazım. Biz bunu anlamış oluyoruz. Artık rahat olmamamız lazım. Her an her şeye hazır olmamız lazım. Haliyle bunun bir parçası olan sporumuzu yapacağız. Bu vesileyle de bu darbe girişimini de tekrar nefretle ve lanetle kınadığımı da ifade etmek istiyorum. Ama bunun için de bunların bir daha yaşanmaması için de millet olarak kadın erkek çoluk çocuk uyanık olmalıyız. Siyaseti, bir takım başka renkleri kenara bırakıp kırmızı bayrağımızın altında, al bayrağımızın altında memleketimiz, milletimiz, imanımız için kanımızı dökmeye hazır olmamız lazım."

Kastamonu

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü dolayısıyla Kastamonu'da "15 Temmuz ve din güvenliğimiz" paneli gerçekleştirildi



Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fahri Maden, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen panelde, bazı örgütlerin dini kullandığını söyledi.



Bu örgütlerin dini örgütler olmadığını vurgulayan Maden, "Bunlar dini değil, dini kullanan, suistimal eden örgütler. Dindar topluma karşı inançlı topluma karşı onların değerleriyle yaklaşan ve suistimal edenlerdir. Bunlar sadece Müslümanlar üzerinde faaliyet göstermiyorlar. Diğer dinler ve ateistler üzerinde de faaliyet gösteriyorlar. İşte bu yüzden bunlara dini cemaat olarak bakamayız." diye konuştu.



Batının İslam dünyası üzerinde oyunları olduğunun altını çizen Maden, "Batının İslam dünyası üzerine oyunları kesinlikle bitmeyecektir. Bugün FETÖ üzerinden dini cemaat ve tarikatları konuşuyoruz. Batı sadece bunları kullanmıyor. Yeri geliyor dernekleri, yeri geliyor kulüpleri kullanıyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Birol Yıldırım ve Müftü Vekili Yüksel Başkan da panelde konuşma yaptı.



Panele, Vali Yaşar Karadeniz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Çorum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'da da çeşitli programlar düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Çorum Belediyesi Mehteran Takımı tarafından Hürriyet Meydanı'nda konser verildi. Daha sonra İl Müftülüğü görevlilerince Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Etkinliğe katılan AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar birer konuşma yaptı. FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyen il başkanları, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Part Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da Türk halkının, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını vurguladı.

Belediye Başkanı Zeki Gül ise 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Program, gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak tarafından 15 Temmuz konulu konferansın ardından şiir dinletisi ile sona erdi.