AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kılıç, mesajında, dünyanın hiçbir yerinde Türklerden başka tank kovalayan bir millet görülemeyeceğini aktardı.

"İman ve vatan aşkıyla tanka, topa, silaha karşı duran ölümden bir an olsun korkmayan millet işte bu millettir." ifadesini kullanan Kılıç, 15 Temmuz ruhunu unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Kılıç, 15 Temmuz'un ülke tarihine kara bir leke olarak yazıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün organize ettiği bu hain saldırı, şanlı Türk Milleti'nin güçlü iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Böylece hamdolsun eli kanlı alçaklar hain emellerine ulaşamamıştır. Bu alçak darbe girişiminin kahramanı Ömer Halis Demir başta olmak üzere 249 şehidimiz, hiçbir hainin bir daha kalkışmaya cesaret edemeyeceği bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kökeni Uhud'un yüce şehidi Hz. Hamza'ya, gemiler yakan Tarık bin Ziyad'a, Sultan Alparslan'a, haçlı güruhunu serseme çeviren Sultan Baybars'a ve İstanbul'u ebedi İslam şehri kılan Fatih Sultan Mehmed'e dayanan bu şerefli millet o gece şaha kalkmış ve yeni bir tarih yazmıştır. Aziz milletimizin bu tutumu her türlü takdirin üzerindedir. Devletin gücü, milletin birlik ve beraberliği sayesinde bu hain yapı emeline ulaşamamıştır. Bu millet, şanlı tarihimiz boyunca her daim 'söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' anlayışı ile tüm farklılıklarını bir kenara bırakıp vatanı ve milleti için çekinmeden canını feda eden bir millettir. Bu ulaşamayacaktır."

15 Temmuz'un öznesi millet olan demokrasinin kazandığı bir gün olduğunu aktaran Kılıç, "Bugün, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm mazlum ümmetlerin 'Demokrasi ve Milli İrade' günüdür. Darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden asla ama ala vazgeçemeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kesinlikle kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, mesajında şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat ve afiyet diledi.