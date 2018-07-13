15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtı ve Parkı açıldı.

Sındırgı Belediyesi tarafından, "15 Temmuz Destanı" adlı resim sergisinin açılmasının ardından "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anıtı ve Parkı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve Yağcıbedir Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Törene, Sındırgı Kaymakamı Samet Öztürk, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Turgut Solak'ın annesi Şeküre, babası Hayati Solak ve vatandaşlar katıldı.

Ardından açılış kurdelesi kesildi.