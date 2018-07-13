Erzurum'un İspir ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İspir Müftülüğü Kur'an Kursu öğrencileri tarafından belediyeye ait konferans salonda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Vaizi Serap Verim, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi insanların vatanları için neler yapabileceğinin herkes tarafından görüldüğünü belirterek, "Darbeler salaları değil, salalar darbeleri susturur." dedi.

Program, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle son buldu.