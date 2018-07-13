15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te konferans düzenledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te konferans düzenledi.
FETÖ'nün darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu konferans, İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı.
Konferansta, darbeler tarihine ve terör örgütlerin İslam'a verdiği zararlara ilişkin sunum yapıldı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin belgesel gösterildi.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Müftüsü Ahmet Çelik, protokol mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.