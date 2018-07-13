- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri

MARDİN;

Fuat Yağcı Camisinden detaylar

İmamların Kur'an-ı Kerim okuması ve hatim duası yapması

Vatandaşlardan detaylar

MİDYAT;

Müftü Şafi Bilik okuduğu dua ve cami imamının vaazı

Vatandaşlardan Hüseyin Yücel ile röportaj

Vatandaşlardan İrfan Yenigün ile röportaj

Vatandaşlardan Mahmut Sancar ile röportaj

- Mardin

Mardin'de de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımıyla Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Yaman, burada yaptığı konuşmada, halkın hain darbe girişimini çıplak elleri ve dualarıyla engellediğini belirtti.

Halkın 15 Temmuz gecesinde devletine sahip çıktığını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"İki sene önce ihanet içinde olan terör örgütünün, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkenin seçilmiş meşru hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapmış olduğu darbe girişimini, birlik ve beraberlik içinde Cumhurbaşkanımızın yanında durarak önledik. Çıplak ellerle tanklara karşı koyan, dualarıyla kalkışmaya karşı duranlar, bütün halk ayaktaydı o gece. Hain darbe girişimi bu şekilde önlendi. Bu hain darbenin unutulmaması gerekir. Sizlerin de unutmaması için bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

Her zaman çocukların yanında olduklarını dile getiren Yaman, sportif ve kültürel faaliyetlerle de çocuk ve gençlere destek olacaklarını aktardı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek de 15 Temmuz gecesi sabaha kadar camilerden ezan ve sela seslerinin yükseldiğini hatırlattı. Çiçek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Mardin İl Müftülüğü tarafından ayrıca 15 Temmuz şehitleri için kız ve erkek Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.