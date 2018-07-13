Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz'ı ziyaret etti.



Çalılıöz Mahallesi'ndeki baba Yorulmaz'ın evindeki ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, hain kalkışmanın ardından iki yıl geçtiğini ve anma programlarına başladıklarını söyledi.

Bu etkinlikler vesilesiyle genç nesillere o gün nelerin yaşandığını anlatmak gerektiğini belirten Haktankaçmaz, şöyle devam etti:

"Bütün şehit yakınlarımıza teşekkür ediyorum. En kıymetli varlıklarını feda ettiler. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu yaşadığımız olaylar bizleri bir kat daha güçlendirdi, bir kat daha birbirimize kenetlenmemize vesile oldu. Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe memleketimiz ve milletimiz bunun gibi çok sorunun üstesinden gelir ve daha da güçlenerek çıkar. Bugün de o günkü kahramanlığı gösteren kardeşlerimizi yetiştiren ailelerimizi ziyaret ettik. Ailelerimize bir nebze olsun dayanak olmak istiyoruz. Acılarını biraz olsun azaltmak için ziyaret ediyoruz. Yaşadığımız o olayları unutmadık ve unutturmayacağız. Biz o olaylardan dersler çıkartıyoruz."

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise 15 Temmuz kahramanlarından birinin evinde olduklarını ifade ederek "Kırıkkaleli olarak Yorulmaz ailesi ile gurur duyuyorum. Kahraman şehitlerimiz olmasaydı, ülkemizde bu huzurlu günlerin hiçbirini yaşayamazdık. Allah mekanını cennet eylesin. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Baba Yorulmaz da oğlunun 15 Temmuz 1988'de bir cuma günü doğduğunu ve yine 15 Temmuz 2016'da cuma günü yani doğum gününde şehit olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından Başkan Saygılı, baba Yorulmaz'a, şehit Hakan Yorulmaz'ın fotoğraflarının olduğu albüm hediye etti.

Program, Vali Haktankaçmaz ve beraberindekilerin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da helikopterin ateş etmesi sonucu yaralanarak gazi olan öğretmen Mustafa Albayrak ve şehit derneklerini ziyaret etmesiyle son buldu.

Etkinlikler kapsamında, Büyük Şehir Parkı'nda, Kırıkkale Belediyesi tarafından Anadolu Ajansının "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı ve fotoğraflarının yer aldığı 15 Temmuz Kırıkkale Sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Öte yandan, merkez ve ilçelerdeki camilerde de şehitler için mevlit programı düzenlendi.