AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 15 Temmuz'un, Türkiye düşmanlarının planlarının suya düştüğü, yerle bir oldukları ve kahroldukları tarih olduğunu bildirdi.

Milletvekili Tin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye düşmanlarının, yıllarca besleyip büyüttükleri hain güruhunu kullanarak, milli iradenin göreve getirdiği yönetimi düşürmeyi, kukla bir yönetim oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

15 Temmuz'da ihaneti iliklerine kadar hissettiğini ve Denizli'de millet direnişine öncülük ettiğini dile getiren Tin, şunları kaydetti:

"İhanet girişimini haber alır almaz, soluğu partimizde aldık. Toplandık ve kol kola girip kenetlenerek, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yürüdük. Halkımız da bize katıldı. Kartopu misali kısa sürede büyüdük ve meydanları doldurduk. Ankara'daki hainlere destek vermek için Çardak Havaalanı'na giden komandoların önlenmesi için gösterilen olağanüstü çabanın koordinasyonunda yer aldık. O yaklaşık 550 askerin darbeye destek vermeye gidişini engelleyerek, büyük ölçüde darbe girişiminin seyrini değiştirdik. Denizli halkının yazdığı kahramanlık destanının bir parçası olmanın onurunu hayatım boyunca taşıyacağım."

Milletin ferasetiyle ihanet girişiminin püskürtüldüğüne işaret eden Tin, "İhanetle başlayan süreç, milletimizin destan yazdığı bir zaferle sonuçlandı. 15 Temmuz, Türkiye düşmanlarının planlarının suya düştüğü, yerle bir oldukları ve kahroldukları tarihtir. Çanakkale'den sonra düşmana yaşatılan ikinci hezimetin adıdır. Bir halkın tıpkı ataları gibi hayasız akınlara karşı gövdelerini siper ederek yazdıkları tarihi bir destandır. Türk milletinin yeniden dirilişi, milli iradenin çelikleşmiş hali olan 15 Temmuz'da milletimizin kahramanca duruşu sayesinde zafer milletimizin olmuştur." ifadelerini kullandı.

Düşmanın hiç vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini vurgulayan Tin, "Her zaman uyanık olmak, çok çalışmak, milli ve yerli üretimimizi artırmak, savunma sanayimizi geliştirmek, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Türkiye olarak, bir an bile zayıf düşmeye hakkımız yoktur. Güçlü olmalıyız ki bir daha böylesine bir kalkışmaya kimse cesaret edemesin." değerlendirmesinde bulundu.