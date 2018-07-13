Sivas Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül mesajında, 15 Temmuz'da hainlerin kendi milletine, anasına, babasına, kardeşine namlu doğrulttuğunu belirtti.

Hainlerin dışarıdan değil, içeriden çıktığını vurgulayan Gül, "Türk insanı tıpkı Çanakkale'de Sakarya'da, Anafartalar'da ve daha nice cephede dedelerimizin verdiği ölüm kalım mücadelesinde olduğu gibi göğsünü siper etmiş, bir avuç satılmış gözü dönmüş haine 'dur' demiştir." ifadelerini kullandı.

Gül, 15 Temmuz destanını yazan kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle andığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türk milletini bu topraklardan atmak, parçalamak, tarih sahnesinden silmek için her türlü hainliği yapmadan çekinmeyen bu gözü dönmüş düşman, sizlerin kim olduğunuzu kimlerin evladı, kimlerin torunları olduğunu anlayamamış. Burada bizlere düşen birlik ve beraberlik içinde, her türlü oyununu bozmak, sırtımızdan vurmaya çalışan hainlere dur demektir. Bu güzel vatana göz dikenlere, dost görünen düşmanlara fırsat vermeyeceksiniz. Bugün nefes alıyorsak, özgürce hayatta kaldıysak şehitlerimizin sayesindedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu millet sizleri asla unutmayacaktır."