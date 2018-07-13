Sivas'ın Ulaş ve Hafik ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Ulaş Merkez Camisi'nde Şehitlerimizi Anma Özel Programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla öğrencilere yönelik bir program düzenlediklerini söyledi.

Vatanın bir emanet olduğunu dile getiren Kendir, "15 Temmuz akşamı hayatımızı özgürce yaşadığımız vatanımızdan bizi ayrı düşürmek içim kalkışma yapıldı. Ezanlarımızı susturmak, bayrağımızı göklerden indirmek ve bizleri yabancıların kucağına atmak için o işgal girişimi yapıldı. Ancak milletimizin birlik ve beraberliği ve Anadolu'nun her tarafından yükselen selalar ve dualarla kalkışma püskürtüldü. Birlik, beraberlik ve ayrılıktan kaçınmak suretiyle bütün haçlıların ve işbirlikçilerinin oyunu bozulmuştur, bozulmaya devam edecektir." diye konuştu.

Program sonunda çocuklara dondurma ikram ikram edildi.

Hafik

Hafik ilçesinde, terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşenler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, ilahiler okunarak şehitler için dua edildi.

Programda sonrasında, 15 Temmuz Pazar günü ilçede, ikindi namazı öncesi mevlit okunacağı ve aynı gün saat 20.30'da Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü yapılacağı duyuruldu.