Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Pazar günü şehir içi toplu taşıma araçları saat 19.00 ile 24.00 arasında ücretsiz taşıma yapacak.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe kalkışmasının 2. yılı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle anılacak.

Bu kapsamda Valilik ve Belediye öncülüğünde 14 ve 15 Temmuz günlerinde şehitlik ziyaretleri, Kur'an-ı Kerim tivaleti, mevlid, resim, fotoğraf sergisi ve yürüyüş gibi çeşitli anma programları düzenlenecek.

15 Temmuz Pazar günü ise şehir içi toplu taşıma araçları saat 19.00 ile 24.00 arasında ücretsiz taşıma yapacak. Saat 24.00'ten sonra ise 03.00'e kadar Sivas Belediyesi'ne ait yolcu otobüsleri yine ücretsiz hizmet verecek.